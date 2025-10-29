Taranto, parcheggiatore abusivo condannato a 10 anni

O “il caffè a piacere” o il danno ai mezzi in sosta

Un 51enne di Taranto é stato condannato a 10 anni. Ripetute le violazioni di Daspo Urbano in seguito alle numerose denunce accumulate per danneggiamento alle vetture che venivano lasciate in sosta, in piazza Kennedy senza aver corrisposto monetine per “il caffè”.

Sembrerebbe che l’ uomo abbia continuato ad accedere alla zona e a perseverare nella condotta molesta.

Una precedente condanna a due anni per maltrattamenti e l’ accumulo delle denunce, oltre alla reiterazione della violazione prescritta, gli è costata la condanna fino al 2035.