Taranto, rapina in spiaggia con una pistola giocattolo: arrestato 31enne

I Poliziotti sono intervenuti presso la spiaggia Lido Taranto a seguito di una segnalazione di un uomo che era stato rapinato e al quale avevano sottratto il portafoglio

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 31 anni ritenuto presunto responsabile del reato di rapina aggravata. Ieri pomeriggio, la Squadra Volante ed i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti presso la spiaggia Lido Taranto a seguito della segnalazione giunta al NUE 112 effettuata da un cittadino extracomunitario il quale aveva riferito di essere stato rapinato, poco prima, da un soggetto, armato di pistola, che si trovava ancora in spiaggia e che gli aveva sottratto il portafogli contenente la somma di 870 euro ed altri effetti personali.

I poliziotti hanno individuato il soggetto indicato dalla presunta vittima mentre gestiva la vendita di bevande e patatine sotto un gazebo del tutto abusivo. La presunta vittima ha raccontato agli investigatori che quel pomeriggio, dopo aver effettuato un bagno in mare per rinfrescarsi, si era diretto verso il gazebo per acquistare una bibita fresca e che, all’atto del pagamento, aveva estratto una banconota da 5 euro, poggiando il portafogli sul frigorifero. L’uomo che lo aveva servito, con uno scatto fulmineo, se ne era impossessato. Di fronte alle rimostranze, il medesimo avrebbe estratto una pistola di colore nero avvolta in un indumento e puntandogliela contro, gli avrebbe fatto capire di allontanarsi.

Subito dopo, il 31enne si è allontanato dal gazebo per gettare l’arma in un bidone dei rifiuti posizionato poco distante. L’arma, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, è stata rinvenuta in un cassonetto e sequestrata. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.