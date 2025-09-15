Taranto, ritrovato anziano di 72 anni deceduto in casa

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Al momento non è ancora possibile stabilire né il momento della morte, né le cause che l’hanno provocata

Nella serata di ieri, domenica 14 settembre, è stato ritrovato in una casa di via Tre Fontane a Lama, borgata di Taranto, il cadavere di un uomo di 72 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo sarebbe stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione in un’abitazione in fase di ristrutturazione e disabitata.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Al momento non è ancora possibile stabilire né il momento della morte, né le cause che l’hanno provocata.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’autopsia, programmata per la giornata di lunedì 15 settembre, per acquisire elementi utili che possano chiarire le circostanze del decesso. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono nessuna ipotesi.