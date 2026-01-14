Taranto, ruba una bicicletta e poi in un supermercato: arrestato 39enne

L’uomo è stato visto uscire dal negozio con uno zaino in spalla inseguito da un dipendente ed è stato bloccato dopo qualche decina di metri. Sin da subito ha mostrato insofferenza al controllo

È stato arrestato dalla Polizia di Stato un 39enne pregiudicato tarantino ritenuti il presunto responsabile dei reati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di banconota falsa.

Il personale delle Squadra Volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, è stato allertato per un furto di una bicicletta compiuto pochi istanti prima in Corso Italia. I poliziotti hanno ben presto individuato il presunto autore del furto il quale, nel frattempo, aveva abbandonato la bicicletta per strada a causa del pronto intervento del proprietario ed aveva presumibilmente compiuto un furto all’interno di un supermercato.

Il presunto ladro è stato notato uscire dal negozio con uno zaino in spalla inseguito da un dipendente ed è stato bloccato dopo qualche decina di metri. L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine perché abitualmente dedito ai furti, sin da subito ha mostrato insofferenza al controllo.

Il controllo all’interno dello zaino, anche questo preso all’interno del negozio, ha permesso di recuperare numerosi prodotti alimentari rubati dagli scaffali del supermercato, una carta postepay intestata ad un cittadino straniero e una banconota da 50 euro falsa nascosta nella cover del cellulare. La perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare, nascosti dietro un quadretto della camera da letto, i documenti d’identità del titolare della postepay ritrovata in precedenza nello zaino.