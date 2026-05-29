Taranto, scontro tra auto e moto: 24enne in prognosi riservata

Lo scooter avrebbe urtato lo specchietto di un’auto prima della caduta: il giovane è ricoverato al Santissima Annunziata

È ricoverato in prognosi riservata il giovane di 24 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 28 maggio all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Ciro Giovinazzi, a Taranto.

Lo scontro ha coinvolto una moto, condotta dal ragazzo, e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la collisione sarebbe avvenuta intorno alla mezzanotte: lo scooter avrebbe urtato lo specchietto retrovisore del veicolo, provocando la caduta del conducente. La dinamica, tuttavia, non è ancora stata chiarita ed è oggetto di accertamenti da parte della sezione Infortunistica della Polizia Locale.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Il 24enne sarebbe stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santissima Annunziata.

Proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.