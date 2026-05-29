Massafra, “Festa della Famiglia” al Parco M.T.Calcutta

di Angelo Nasuto

La sindaca Zaccaro invita la cittadinanza

Dopo il rinvio di giorno 16 maggio, quando la prevista iniziativa fu rinviata per il maltempo, sabato 6 giugno la sindaca di Massafra Giancarla Zaccaro invita la cittadinanza a vivere tutti insieme una giornata speciale: la Festa della Famiglia, che si terrà al Parco Madre Teresa di Calcutta. “Sarà una giornata pensata per tutti – ha affermato il primo cittadino massafrese – per i bambini, per i genitori, per i nonni, per le associazioni, per chi crede che una comunità cresca davvero quando mette al centro le relazioni, l’ascolto, l’educazione e il tempo condiviso”.



Il tema che è stato scelto è significativo, condensato in tre verbi importanti: “educare, ascoltare, diventare”. Tre parole semplici, ma profondissime. Educare significa accompagnare, dare esempi, trasmettere valori. Ascoltare significa fermarsi, accogliere, comprendere davvero i bisogni dei più piccoli e delle famiglie. Diventare significa crescere insieme, come persone e come comunità. Ed il primo luogo in cui si imparano questi doveri è la famiglia, dove in primis ci si abitua ad amare, a rispettare, a fidarci, a rialzarci dopo le difficoltà. “La famiglia – aggiunge la Zaccaro – è il punto di partenza della vita di ciascuno di noi, ma è anche il cuore pulsante di una città. Per questo, come amministrazione, crediamo sia importante creare momenti in cui le famiglie possano incontrarsi, confrontarsi, divertirsi e sentirsi parte di una rete”.



Questo il programma della giornata che inizierà alle 10:30, con l’accoglienza delle famiglie e lo svolgimento di attività per bambini: animazione, truccabimbi, una caccia al tesoro e un angolo lettura per i più piccoli a cura della Biblioteca Comunale. Alle 13:30 si vivrà un momento semplice ma bellissimo: il pic-nic comunitario. Per far parte di questa festa occorre portare con sè il pranzo a sacco e una coperta, perché sarà bello condividere il parco, il tempo, il dialogo e la voglia di stare insieme. Nel pomeriggio, poi, alle 15:30, ci saranno i giochi a cura degli scout dei gruppi Massafra 1 e Massafra 2, e alle 17:00 un convegno con esperti e professionisti che ci aiuteranno a riflettere sul ruolo della famiglia, sull’educazione, sulla genitorialità e sull’importanza dell’ascolto.

“Sarà una festa – conclude la sindaca – ma anche un’occasione per fermarci e ricordare che nessuna famiglia deve sentirsi sola. Le istituzioni, la scuola, le associazioni, i servizi sociali, la comunità tutta devono camminare insieme, perché crescere un bambino, sostenere un genitore, accompagnare una famiglia significa costruire il futuro della nostra città. Vi aspettiamo numerosi, con i vostri bambini, con i vostri sorrisi e con la voglia di trascorrere una giornata serena all’aria aperta”.

