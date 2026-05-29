Taranto, Bitetti incontra Iakovos Filippousis

Il segreterio generale del CIJM, Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, è ospite a Taranto

Incontro istituzionale tra il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e il segretario generale del CIJM, Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Iakovos Filippousis, finalizzato – fanno sapere – a fare il punto sullo stato di avanzamento dell’organizzazione dei prossimi Giochi del Mediterraneo e a definire in maniera condivisa i principali aspetti operativi e strategici dell’evento.

L’incontro si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione – sottolineano – confermando la comune volontà di garantire un’edizione dei Giochi all’altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e della comunità locale.

Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento, al fine di affrontare con tempestività le eventuali criticità.

L’Amministrazione comunale e il Comitato Internazionale continueranno a lavorare in stretta collaborazione per garantire un evento di grande successo, in grado di lasciare un’eredità positiva e duratura per il territorio.

“Taranto sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità per farsi trovare pronta a questo appuntamento straordinario – dice il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti – I Giochi del Mediterraneo rappresentano un’opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l’intero territorio. Il confronto costruttivo con il Presidente Nikoloulus conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione, con una visione condivisa e obiettivi chiari.”