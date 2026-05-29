Giochi del Mediterraneo, il sorteggio dei gironi

Presenti Legrottaglie e Amaurys Pérez come testimonial dell’evento

É in corso nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’appuntamento rappresenta una delle tappe più significative del percorso di avvicinamento alla manifestazione sportiva internazionale che nel 2026 coinvolgerà Taranto e altri 20 comuni ospitanti.Nel corso della cerimonia saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei Giochi. A rendere ancora più simbolico l’evento la presenza di grandi campioni dello sport, chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio, in un momento che unisce sport, spettacolo e spirito mediterraneo nel segno dei valori di inclusione e cooperazione tra i Paesi partecipanti.

Tra i testimonial presenti l’ex calciatore Nicola Legrottaglie e l’allenatore di pallanuoto e personaggio televisivo Amaurys Pérez.(Ansa)