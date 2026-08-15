Taranto, scontro tra tre auto in via Lama: due feriti e traffico in tilt

L’incidente si è verificato nella serata di venerdì 14 agosto, intorno alle 20. Feriti una donna e il conducente di una delle vetture. Lunghe code nella zona

Un incidente stradale ha coinvolto tre automobili nella serata di venerdì 14 agosto in via Lama, a Taranto. Lo scontro si è verificato, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20, in una fascia oraria caratterizzata da un intenso flusso di veicoli.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una donna, che viaggiava come passeggera a bordo di una delle vetture coinvolte, e il conducente di un’altra automobile.

Sul posto sono intervenute due ambulanze. Il personale del 118 ha prestato ai feriti le prime cure prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. In via Lama si sono rapidamente formate lunghe code e si sono registrati rallentamenti, anche a causa del traffico particolarmente intenso legato agli spostamenti serali e al rientro dalle località balneari.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sono stati affidati alla Squadra Infortunistica della Polizia Locale di Taranto.