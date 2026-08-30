Taranto, scontro tra un’ auto e una moto

L’ incidente è avvenuto tra via Mazzini e via Monfalcone

***notizia in aggiornamento

A Taranto, pochi minuti fa, oggi 31 agosto, sarebbe avvenuto un sinistro stradale. Sarebbero due i mezzi coinvolti, un’ automobile e una moto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della moto dopo lo scontro avrebbe perso il controllo impattando al suolo. Non si conosce ancora la dinamica precisa dell’ accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo ferito e la Polizia per effettuare i dovuti rilievi del caso.