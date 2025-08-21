Taranto, sequestrate dosi di hashish. Arrestato 25enne

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in dosi e pronti per la presumibile cessione a terzi

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 25enne del posto, per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato è maturato nell’ambito di un mirato dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Taranto, volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane maggiormente sensibili.

Il giovane è stato fermato nel corso di una serie di perquisizioni personali e veicolari, pianificate per intercettare movimenti sospetti e possibili canali di approvvigionamento. L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 100 grammi di hashish, suddivisi in dosi e pronti per la presumibile cessione a terzi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Taranto per le previste analisi qualitative e quantitative.

Il 25enne, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.