Taranto, sequestri e segnalazioni

Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, congiuntamente a personale della Polizia Locale, hanno eseguito un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito dell’operazione denominata “Alto Impatto”. L’attività ha interessato diverse aree sensibili del capoluogo jonico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, prevenire fenomeni di degrado urbano e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.

Nel corso del servizio, sono state identificate numerose persone e altrettanti veicoli. Sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari, durante le quali è stata rinvenuta sostanza stupefacente tra cui hashish e cocaina. Sei giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, cinque uomini e una donna, tutti italiani e residenti tra Taranto e comuni limitrofi, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/1990. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale di Taranto per gli accertamenti di rito.

Nel contesto dei controlli stradali, sono state accertate diverse infrazioni al Codice della Strada, tra cui una violazione per guida senza casco protettivo, che ha comportato il fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, sono state ritirate due carte di circolazione. Le verifiche hanno interessato anche due esercizi pubblici, sottoposti a controlli amministrativi.

L’operazione -fanno sapere- si inserisce in un più ampio piano di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini attraverso una costante e visibile attività di controllo, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte a fenomeni di criminalità diffusa.



