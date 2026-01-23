Taranto, sit in Vestas: i lavoratori occupano le strade adiacenti allo stabilimento

Prosegue la protesta contro l’annuncio dell’azienda del trasferimento a Melfi. Il tre febbraio si terrà un incontro sulla vertenza convocato dalla presidenza della task force regionale per le crisi industriali
I lavoratori di Vestas Italia del sito di Taranto hanno occupato parzialmente le strade adiacenti allo stabilimento proseguendo le iniziative di protesta contro la procedura di riorganizzazione aziendale che prevede il trasferimento di magazzino, training center e reparto reparation blades dal capoluogo ionico a San Nicola di Melfi, a partire dal 1° marzo.
“La rabbia – sottolinea la Uilm, che ha organizzato la mobilitazione con la Fiom – non si può più contenere tra i cancelli. I lavoratori sono in sciopero da 9 giorni. Il 3 febbraio si terrà intanto un incontro sulla vertenza convocato dalla presidenza della task force regionale per le crisi industriali (Comitato Sepac).” (Ansa)
Crediti foto: Ansa.it