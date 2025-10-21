Taranto, sospensione di un circolo privato

Denunciato il presidente del club per presunti reati di ricettazione e furto di energia elettrica

La Polizia di Stato ha notificato al presidente pro-tempore di un club privato sito in via Buonarroti al Quartiere Tamburi, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci per un periodo di 15 giorni.

Il provvedimento emesso dal Questore di Taranto dr. Michele Davide Sinigaglia, scaturisce da una serie di controlli culminati anche nella denuncia in stato di libertà del presidente pro-tempore del circolo perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e furto aggravato di energia elettrica.

Furono recuperati, all’interno dei locali del suddetto circolo, numerosi attrezzi da lavoro di presunta provenienza furtiva, mentre il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha rilevato la presenza di 18 apparecchi di intrattenimento non collegati in rete dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli di Stato in totale violazione alla normativa vigente.

Le slot machine e il relativo denaro contento al loro interno per un importo di più di 15mila euro è stato posto sequestro.

Notificate due distinte sanzioni amministrative per un totale di 181mila euro.

Il provvedimento di sospensione – stando a quanto riportato- è stato adottato anche in considerazione dei precedenti controlli delle Forze dell’Ordine che hanno evidenziato la costante presenza all’interno del circolo di pregiudicati con numerosi e diversi precedenti di polizia che potrebbero rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.