Taranto, spaccio in pieno centro: un arresto e una denuncia

Durante la perquisizione i Poliziotti hanno recuperato 35 grammi di hashish in due involucri

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 70 anni e denunciato in stato di libertà un 58enne perché ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso della loro instancabile attività antidroga, da qualche giorno aveva messo sotto attenzione una loro vecchia conoscenza più volte denunciata ed arrestata per reati in materia di droga, sospettando che avesse ripreso lillecita attività nei pressi di una sala scommesse del centro cittadino.

Il presunto spacciatore, un pluripregiudicato di 70 anni, è stato notato sin dalle prime ore del mattino avere fugaci incontri con tanti giovani, molti dei quali conosciuti con abituali assuntori con un rapido scambio di piccoli involucri in cambio di una banconota.

Il 70enne avrebbe avuto anche laccortezza di affidare ad un presunto complice il denaro frutto dellattività di spaccio, in modo da non farsi sorprendere con elevate somme in contanti nel corso di un eventuale controllo delle Forze dellOrdine.

La prima sommaria perquisizione ha permesso di ritrovare in suo possesso una modica quantità di hashish e 55 euro in contanti e nel portafoglio del presunto complice oltre 500 euro probabile provento dellattività di spaccio.

Lispezione dei luoghi circostanti ha consentito di recuperare nei pressi di unauto in sosta altri due involucri con circa 35 grammi della stessa sostanza.

I Falchi hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, recuperando in un pensile della cucina altri 15 grammi circa di hashish, il necessario per il confezionamento in dosi ed un block notes manoscritto con cifre e nomi dei suoi clienti.

I poliziotti hanno visionato anche le immagini dei sistemi di video sorveglianza installati nelle vicinanze che avrebbero confermato l’attività di spaccio del 70enne e le sistematiche cessioni di denaro contante al complice.