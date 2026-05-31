Taranto, sparatoria ai tamburi: si costituisce un 26enne

Il 25enne ferito è in codice rosso

Per la sparatoria di ieri pomeriggio, sabato 30 maggio 2026, si è costituito in Questura un giovane di 26 anni. Intorno alle ore 14 un 25enne, originario di Statte è stato ferito da colpi di arma da fuoco.

La sparatoria è avvenuta nel rione Tamburi dove sono intervenuti subìto i sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse gravi tanto da essere trasportato in codice rosso all’ Ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della Questura per effettuare i rilievi del caso e l’ avvio delle indagini.