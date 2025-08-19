Taranto, sparatoria in via Oberdan: ferito 43enne

La vittima è stata ferita da un colpo di pistola mentre era in strada con la moglie che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata

Un uomo di 43 anni la notte scorsa è stato ferito da un colpo di pistola mentre era per strada a Taranto con sua moglie. La donna lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Il 43enne, ferito all’ascella da un proiettile, non è in pericolo di vita. La moglie avrebbe riferito agli operatori sanitari che era col marito quando, in via Oberdan, sono stati esplosi diversi colpi di pistola da alcune persone che erano a bordo di due scooter in transito. Solo dopo qualche istante il marito avrebbe accusato dolore, accorgendosi di essere stato colpito.

La vittima, un tarantino residente al Nord, è nota alle forze dell’ordine: pluripregiudicato con precedenti per truffa, droga, ricettazione, evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, era tornato libero lo scorso aprile.

Sul luogo dell’agguato è intervenuta la polizia scientifica insieme alla squadra mobile per effettuare i rilievi. Al momento non è chiaro se l’uomo fosse l’obiettivo dell’aggressione o se sia rimasto coinvolto in un regolamento di conti tra terzi. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Ansa)