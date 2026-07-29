Taranto, tenta di occupare un appartamento con un martello: arrestato 42enne

L’uomo avrebbe cercato di sfondare la porta di un’abitazione regolarmente occupata, minacciando di morte l’affittuario. Decisivo l’intervento dei Carabinieri

Momenti di tensione nel centro di Taranto, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver tentato di occupare abusivamente un appartamento regolarmente abitato, minacciando l’affittuario e cercando di sfondare la porta d’ingresso con un martello.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 42enne, di origine marocchina, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, si sarebbe presentato davanti all’abitazione impugnando un martello e avrebbe iniziato a colpire ripetutamente la porta nel tentativo di entrare. All’interno dell’appartamento si trovava il legittimo affittuario che, stando agli accertamenti, sarebbe stato anche minacciato di morte affinché aprisse la porta.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’intervento e bloccato l’uomo mentre la situazione era ancora in corso, evitando che degenerasse ulteriormente.

Il 42enne è stato arrestato in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida e dei successivi sviluppi del procedimento. Nei suoi confronti sono stati contestati, allo stato degli accertamenti, i reati di violenza privata, minaccia e danneggiamento.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno delle occupazioni abusive e dei tentativi di impossessarsi illegalmente di immobili, situazioni che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.