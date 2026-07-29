Regione Puglia, approvata variazione di bilancio: 35 milioni per il deficit sanitario

Si tratta di risorse che erano state accantonate e non utilizzate

Con 31 voti favorevoli e 13 astenuti è stato approvato dal Consiglio regionale il disegno di legge di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia e che ha previsto anche il recupero delle eccedenze di gettito 2025.

Tra i provvedimenti del testo di variazione approvati, ed in questo caso votato all’unanimità, quello di destinare 35 milioni, accantonati e non utilizzati dal Consiglio regionale, per coprire parte del disavanzo regionale della sanità che ammonta a circa 350 milioni di euro.

Nell’articolato è stato previsto, con voto unanime, l’avvio e il consolidamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia della classe di laurea Lm-13 di Farmacia e Farmacia industriale, istituito dall’Università degli Studi di Bari presso la sede di Taranto, a partire dall’esercizio finanziario 2025, con un onere complessivo di circa 7,2 milioni di euro.

È prevista anche una dotazione finanziaria di 300 mila euro per il finanziamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici inter-ateneo.

La scuola è stata avviata e regolamentata con una convenzione tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, Università degli Studi di Foggia e Comune di Canosa, per il triennio 2023, 2024, 2025. (Ansa)