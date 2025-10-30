Taranto, tenta la fuga e aggredisce i Carabinieri: arrestato 45enne

Durante un posto di controllo nel centro cittadino, l’uomo, fermato a bordo di un’autovettura, avrebbe fornito ai militari dell’Arma false generalità nel tentativo di eludere le verifiche. Accortisi delle incongruenze, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, ma l’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, avrebbe improvvisamente tentato la fuga a piedi

A Taranto, nella tarda serata del 28 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale, hanno arrestato un 45enne, convivente, disoccupato e già censurato, presunto responsabile dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante un posto di controllo nel centro cittadino, l’uomo, fermato a bordo di un’autovettura, avrebbe fornito ai militari dell’Arma false generalità nel tentativo di eludere le verifiche. Accortisi delle incongruenze, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, ma l’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, avrebbe improvvisamente tentato la fuga a piedi.

Ne è scaturito un breve inseguimento, durante il quale il 45enne, una volta raggiunto, avrebbe opposto attiva resistenza colpendo i Carabinieri con calci e pugni. Nonostante l’aggressione, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in sicurezza. Nell’azione, due militari hanno riportato lievi contusioni, successivamente medicate presso una struttura sanitaria. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.