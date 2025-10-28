Taranto, trovato con una pistola clandestina: arrestato 20enne

Il giovane alla vista dei poliziotti ha provato a fuggire lasciando cadere dalle mani alcune cartucce, poi accertato essere calibro 22 con palla in piombo

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 20 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione clandestina di armi e munizioni e di ricettazione.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei loro abituali servizi di controllo del territorio volti al contrasto dell’attività di spaccio, ha effettuato una serie di mirati controlli nella zona di Via Mediterraneo nella borgata di Talsano. Perlustrando un condominio di quell’articolato comprensorio i poliziotti hanno udito uno scalpitio tipico di chi in maniera affrettata scende le scale.

Insospettiti sono saliti al pianerottolo superiore trovandosi davanti un giovanissimo che stava suonando insistentemente alla porta di un appartamento dando la sensazione di volersi rifugiare al suo interno per sottrarsi ad un eventuale controllo delle Forze dell’Ordine. Il giovane alla vista dei poliziotti ha provato a fuggire lasciando cadere dalle mani alcune cartucce, poi accertato essere calibro 22 con palla in piombo.

Negli indumenti intimi è stata recuperata una pistola marca BERMA – WERKE calibro 22 con matricola abrasa completa di caricatore con cinque cartucce dello stesso calibro e uguali a quelle lanciate dal 20enne in precedenza. La pistola recuperata è stata sequestrata e inviata agli uffici del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Bari per gli approfondimenti balistici.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il ragazzo è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari.