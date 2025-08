Taranto, ubriaco aggredisce avventori di un bar: arrestato 32enne

I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Dopo qualche attimo di tensione l’uomo è stato reso inerme nonostante i suoi continui tentativi di aggredire gli uomini in divisa

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità brasiliana di 32 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di tentata rapina, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il personale della Sezione Volanti è intervenuto in un bar nei pressi della “Beni Stabili” dove era stato segnalato un uomo ubriaco che poco prima aveva aggredito alcuni clienti. Giunti sul posto in pochi minuti, i poliziotti hanno individuato l’esagitato che in evidente stato di alterazione ha iniziato a minacciarli in maniera estremamente violenta.

Dopo qualche attimo di tensione l’uomo – poi identificato in un cittadino di nazionalità brasiliana di 32 anni – è stato reso inerme nonostante i suoi continui tentativi di aggredire gli uomini in divisa.

Nel frattempo un altro equipaggio delle Volanti ha soccorso un cliente con un evidente ecchimosi al volto, causata a suo dire dall’improvvisa aggressione da parte del 32enne brasiliano che nel frangente ha anche provato a strappare alcuni monili d’ora dal collo di sua moglie.

I successivi accertamenti attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno evidenziato i numerosi precedenti dello straniero fermato, tutti per reati contro la persona. Inoltre lo stesso è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2018.

Dopo aver trasmesso gli atti alle Autorità Competenti il cittadino brasiliano è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Per lo stesso è stata avanzata la proposta di divieto di ritorno nel Comune di Taranto.