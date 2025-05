Taranto, ubriaco tenta di aggredire la madre: arrestato 37enne

Gli agenti sono intervenuti in uno stabile del centro cittadino

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 37 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in uno stabile del centro cittadino in soccorso ad una donna che, in maniera estremamente agitata, aveva chiesto aiuto perché suo figlio ubriaco stava prendendo a calci la porta del suo appartamento.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno individuato l’uomo ed hanno incontrato e rassicurato la donna ancora visibilmente scossa dall’accaduto. Secondo il racconto della presunta vittima, il figlio, che per vicende personali si era dato all’alcool, era stato allontanato da casa per cui più volte avrebbe provato a farvi rientro minacciandola e provando a sfondare la porta d’ingresso.

Il 37enne è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.