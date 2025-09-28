Taranto, uomo accoltellato soccorso in via Cesare Battisti

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la vittima sia stata colpita più volte da un arma da taglio in un circolo ricreativo di Via Generale Messina. Al momento non sono chiari i motivi dell’aggressione e non si conoscono gli autori del gesto

Nella serata di ieri, sabato 27 settembre, un uomo è stato accoltellato in via Cesare Battisti e soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dai passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito più volte da un arma da taglio in un circolo ricreativo di Via Generale Messina. Al momento non sono chiari i motivi dell’aggressione e non si conoscono gli autori del gesto sul quale stanno indagando le Forze dell’Ordine. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata.