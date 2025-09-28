domenica 28 Settembre 25
CP

Taranto, uomo accoltellato soccorso in via Cesare Battisti

Cronaca

Articoli Correlati

Ex Ilva, Usb: “La nazionalizzazione unica strada”

CP -
Rizzo e Colautti: “Noi non accetteremo mai che si proceda a una vendita a pezzi. Chiediamo che si metta innanzitutto fine alla logorante attesa,...
Read more

Taranto, costituita la prima Comunità energetica rinnovabile

CP -
Monsignor Ciro Miniero: “È stato raggiunto un obiettivo davvero importante che, oltre a rispondere a ragioni di risparmio economico sul costo dell’energia e a...
Read more

Taranto, la maggioranza di centrosinistra prende posizione sulla nave Seasalvia”

CP -
“Chiediamo al Governo di fare chiarezza sulle destinazioni e alle aziende che operano sul nostro territorio, Eni in primis, di assumersi la responsabilità di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand