Taranto, uomo salvato  dalla Polizia di Stato

Intorno alle 3.00 di questa notte nei pressi del Monumento dei Marinai dove era stato segnalato un giovane seduto oltre la ringhiera del lungomare con le gambe nel vuoto e con chiari intenti suicidi

I poliziotti della Squadra Volante hanno individuato l’ uomo in preda ad un forte stato di agitazione.

Sin da subito – fanno sapere – gli agenti con estrema cautela hanno provato ad avvicinarsi ed instaurare un colloquio con lui, al solo scopo di riportarlo all’interno della ringhiera.

Una mediazione durata 15 minuti – aggiungono – durante i quali con pazienza e professionalità uno di loro è entrato in empatia con il giovane, riuscendo anche a farsi offrire una sigaretta da fumare in compagnia.

Uno stratagemma che si è rilevato risolutivo: gli altri poliziotti della Volante, in attesa a pochi metri di distanza, approfittando del momento dove la tensione si era parzialmente abbassata, con cautela si sono avvicinati alla ringhiera e con un’azione rapida e coordinata lo hanno afferrato per le braccia e con forza lo hanno portato in salvo.

Solo dopo aver capito il pericolo scampato, l’uomo – un tarantino di 35 anni – è scoppiato in un pianto dirotto chiedendo loro aiuto per risolvere la situazione personale al momento molto complicata.

Il 35enne abbracciato e rassicurato dai poliziotti è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno accompagnato presso il locale pronto Soccorso per tutti gli ulteriori accertamenti.