Taranto, vasto incendio a Marina di Lizzano

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel primo pomeriggio l’area compresa tra Marina di Taranto e Marina di Lizzano. Il rogo, alimentato dal vento, si è rapidamente esteso coinvolgendo una vasta area di macchia mediterranea, generando una colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza.

L’allarme ha generato momenti di forte apprensione tra i numerosi bagnanti presenti lungo la costa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri forestali e il nucleo ambientale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono chiare le cause dell’incendio, sono in corso accertamenti.