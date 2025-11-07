Tenta di aggredire la ex compagna: arrestato 26enne nel Tarantino

Il tempestivo intervento di un Carabiniere libero dal servizio ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L’uomo portava con sé un coltello

I Carabinieri della Stazione di Sava hanno arrestato un 26enne del posto, presunto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una 35enne, nonché della detenzione di un’arma bianca.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, già in passato protagonista di comportamenti molesti nei confronti della donna, avrebbe avuto con lei un acceso diverbio in strada. In tale frangente, il tempestivo intervento di un Carabiniere libero dal servizio, che si trovava casualmente a transitare nella zona e che ha aiutato la donna a divincolarsi mentre l’arrestato la strattonava, ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Successivamente, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, nel corso di un’accurata perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato un coltello che il 26enne aveva portato con sé quando aveva raggiunto la vittima. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Il contrasto agli atti persecutori e alle violenze di genere rappresenta una priorità operativa per il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Taranto, perseguita attraverso l’ascolto delle vittime, l’intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo e la costante collaborazione con i centri antiviolenza e con l’Autorità Giudiziaria.