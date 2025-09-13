sabato 13 Settembre 25
CP

Tenta di aggredire la madre che gli negava somma di denaro: arrestata 34enne

Cronaca

Articoli Correlati

Polizia di Stato, operazioni contro la criminalità giovanile

CP -
Le attività hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e...
Read more

Al via l’edizione 2025 di Mediterraneo Open Water

CP -
Si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 12 settembre, su Corso due Mari, la cerimonia inaugurale. Questa mattina le prime competizioni in mare Taranto...
Read more

Il progetto dissalatore per Taranto

CP -
L’impianto di dissalazione, alimentato al 100% da energia rinnovabile, fornirà acqua potabile a 385mila cittadini. Non saranno realizzate opere sul fiume: l’impianto utilizzerà infatti...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand