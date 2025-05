Toro vaga in autostrada nella notte: è allarme sulla A14

Un grosso bovino di razza podolica ha creato il panico vicino allo svincolo di Mottola. Chiuso il tratto stradale per consentire le operazioni di messa in sicurezza

Una notte movimentata quella appena trascorsa sull’autostrada A14, dove un imponente toro di razza podolica avrebbe fatto la sua inaspettata comparsa in carreggiata, nelle vicinanze dell’uscita per Mottola, in direzione sud. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando diversi automobilisti avrebbero segnalato la presenza dell’animale vagante.

La situazione avrebbe richiesto l’intervento tempestivo della Polizia Stradale e del personale di Autostrade per l’Italia, gestendo un’emergenza tanto insolita quanto pericolosa. Non senza difficoltà, vista l’ora notturna, sarebbe stato allertato anche un veterinario per assistere nelle operazioni.

Per garantire l’incolumità degli automobilisti, le autorità avrebbero disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato e del casello di Mottola. Operazioni in corso per rimuovere l’animale dalla carreggiata in sicurezza.