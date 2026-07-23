Torricella, appalti pubblici: 19 gli indagati

Chiuse le indagini, il sindaco è coinvolto nell’ inchiesta

È stata chiusa la fase delle indagini preliminari sull’inchiesta della Procura della Repubblica di Taranto in riferimento a una serie di appalti pubblici del Comune di Torricella.

Il procuratore aggiunto Enrico Bruschi, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 19 persone: amministratori pubblici, funzionari comunali, imprenditori. Tra loro anche il primo cittadino Francesco Turco.

L’inchiesta coinvolge, a vario titolo, tutti gli indagati. Sono ipotizzati i reati di turbativa d’asta, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato, ricettazione e autoriciclaggio nell’ambito di procedure di affidamento di lavori pubblici.

Stando a quanto ricostruito dalla Procura, presunti accordi avrebbero orientato l’esito di alcune gare d’ appalto pubblico. Sarebbero state suggerite le imprese da invitare, in alcuni casi, anche attraverso accordi di utilità economica.

Tra i lavori oggetto degli accertamenti: la manutenzione della litoranea di Torre Ovo, la riqualificazione della piscina comunale, il waterfront, i lavori del Palazzetto dello Sport “Fernando Albano”, ( opere dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026), in aggiunta anche altri appalti di manutenzione della viabilità locale.