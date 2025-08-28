Tragico schianto nella notte ai Tamburi: muore un 25enne

Una moto si è scontrata violentemente con un’auto su cui viaggiavano cinque persone. Ad avere la peggio un centauro di 25 anni. Grave il passeggero che viaggiava con lui

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto, intorno alle 2, nel quartiere Tamburi di Taranto. All’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti una moto Yamaha T-Max, con due giovani a bordo, si è scontrata violentemente con un’Audi A1 su cui viaggiavano cinque persone.

L’impatto è stato devastante: la moto, sbalzata fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro la facciata di un edificio. Ad avere la peggio è stato il conducente, un ragazzo di 25 anni, soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Il passeggero che era con lui è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in prognosi riservata.

Meno gravi le condizioni degli occupanti dell’auto, tutti trasferiti in ospedale per accertamenti: avrebbero riportato solo lesioni lievi.

Sul posto hanno operato Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.