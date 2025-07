Tredici auto date alle fiamme in due giorni: fermato presunto piromane

Un cittadino pakistano di 28 anni sarebbe responsabile della serie di incendi alle vetture avvenuti a Taranto

La Polizia di Stato di Taranto avrebbe posto fine alla serie di attentati incendiari che negli ultimi giorni hanno seminato il panico in città. Gli agenti hanno fermato un cittadino pakistano di 28 anni, presunto responsabile degli incendi che hanno distrutto 13 automobili in meno di 48 ore.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte di mercoledì 16 luglio in via De Cesare, zona centrale della città, dove sono state date alle fiamme una Opel e una Fiat. Grazie alle segnalazioni dei residenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il sospettato mentre tentava la fuga in bicicletta nei pressi di viale Virgilio.

L’indagine, coordinata dal vice questore aggiunto Giovanni Di Maggio, ha permesso di collegare il fermato anche agli incendi di altre undici vetture avvenuti nel fine settimana precedente in diverse zone della città, oltre al danneggiamento di un distributore automatico di bevande. Nonostante un tentativo di resistenza, l’uomo è stato bloccato e arrestato dagli agenti.