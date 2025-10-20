Un arresto nel tarantino per possesso di armi, droga ed esplosivo

Necessario l’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina, detenzione di munizionamento, armi da taglio e di manufatti esplosivi artigianali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di una mirata attività investigativa, il personale dei Falchi della Squadra Mobile – fanno sapere nella nota- aveva messo sotto osservazione un noto pregiudicato tarantino di 54 anni, sospettato di essere in possesso di una pistola e di materiale esplodente. Nei giorni scorsi, il 54enne avrebbe avuto anche degli accesi contrasti con altri esponenti della malavita locale.

Giunti sul pianerottolo di quell’appartamento i Falchi hanno notato la porta d’ingresso aperta e all’interno solo la madre del 54enne.

Nel tentativo di allontanarsi, i poliziotti lo hanno trovato sul terrazzo dello stabile accovacciato dietro un muretto.

Nel corso della perquisizione è stata recuperata all’interno degli indumenti intimi una pistola semiautomatica a salve, calibro 8 mm K modello BBM modello 315 auto con canna modificata completa di caricatore con cinque cartucce dello stesso calibro anch’esse modificate.

Un più approfondito controllo nel luogo dove si era rannicchiato ha permesso di recuperare anche un involucro in carta di colore bianca, con all’interno circa 5 grammi di cocaina.

Sono stati recuperati 4 coltelli di varie misure e altre 12 cartucce dello stesso calibro. Nella bicicletta elettrica con la quale il 54enne abitualmente si spostava, parcheggiata regolarmente sul marciapiede antistante l’abitazione, sono stati trovati due manufatti artigianali esplodenti all’interno di un piccolo zaino legato al manubrio della bicicletta.

L’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato ha messo in sicurezza la zona e prelevato il materiale esplosivo per la successiva distruzione.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 54enne enne è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.