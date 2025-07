Uomo accoltellato davanti all’ufficio postale di viale Virgilio

La vittima si stava recando all’interno degli uffici postali quando è stata avvicinata da un individuo con l’intento di rapinarlo

Paura questa mattina nei pressi dell’ufficio postale di viale Virgilio, dove un uomo è stato vittima di una rapina culminata con un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si stava recando all’interno degli uffici postali quando è stata avvicinata da un individuo con l’intento di rapinarlo.

L’uomo avrebbe tentato di opporsi all’aggressione, ma il malvivente ha estratto un coltello, ferendolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini per identificare e rintracciare l’autore della rapina. Le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi utili per risalire al responsabile.