Viola gli obblighi della sorveglianza speciale, arrestato 58enne nel Tarantino

Il personale della Squadra Volante del Commissariato di Grottaglie a tarda sera è intervenuto su richiesta d’aiuto di una donna nei pressi di uno stabile nel centro cittadino dove ha trovato, sul pianerottolo dell’abitazione il marito in evidente stato di ubriachezza alcolica che chiedeva insistentemente di poter rientrare in casa

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato grottagliese di 58 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di inosservanza agli obblighi imposti dalla Sorveglianza Speciale, ovvero l’obbligo di permanenza presso la propria abitazione dalle ore 20.30 alle ore 06.30 nonché per violenza e minacce nei confronti della moglie.

Il personale della Squadra Volante del Commissariato di Grottaglie a tarda sera è intervenuto su richiesta d’aiuto di una donna nei pressi di uno stabile nel centro cittadino dove ha trovato, sul pianerottolo dell’abitazione il marito in evidente stato di ubriachezza alcolica che chiedeva insistentemente di poter rientrare in casa. La moglie, stanca delle continue minacce e violenze poste in essere nei confronti suoi e dei figli conviventi, si era opposta al suo rientro.

Secondo il suo racconto, sembra che il marito poco prima, in preda ai fumi dell’alcol, dopo l’ennesima lite familiare si era impossessato delle chiavi della sua autovettura per poi allontanarsi. Durante la sua assenza, la donna avrebbe ricevuto sul cellulare una richiesta di soccorso da parte del personale della società assicurativa fornitrice della scatola nera montata sull’auto per un incidente occorso poco prima. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.