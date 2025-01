Violenta lite in piazza a Martina Franca

Un diverbio tra due uomini sfocia in una rissa, danneggiando arredi pubblici e seminando il panico tra i passanti. Il sindaco condanna l’accaduto come “inqualificabile”

Dalle parole allo scontro fisico, e non solo. Una scena violenta quella che avrebbe sconvolto la tranquillità di piazza Immacolata, a Martina Franca, dove si sarebbe accesa una lite fra due uomini. Secondo le prime ricostruzioni, i protagonisti della vicenda sarebbero venuti alle mani dopo un acceso diverbio, utilizzando dei bastoni sia per colpirsi a vicenda che per danneggiare gli arredi esterni di un bar della zona.

Panico tra i passanti, alcuni dei quali avrebbero ripreso la scena con i propri smartphone, diffondendo successivamente il video sui social. Sul grave episodio sarebbe intervenuto anche il sindaco Gianfranco Palmisano, condannando fermamente l’accaduto definendolo “inqualificabile” e sottolineando come simili “atteggiamenti violenti e incivili non appartengono a una comunità inclusiva, pacifica e abituata al dialogo come quella di Martina”.

I Carabinieri starebbero conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali azioni legali nei confronti dei responsabili.