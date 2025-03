Violenza di gruppo a Taranto: pm chiede 8 anni per tre imputati

Una 23enne sarebbe stata violentata dopo una serata in discoteca. I tre accusati avrebbero offerto un passaggio alla vittima e ai suoi amici, per poi portarla in una zona isolata

Il pubblico ministero Salvatore Colella avrebbe chiesto 8 anni di reclusione per tre uomini di Palagiano, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 23enne di Massafra. I fatti si sarebbero verificati nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2024.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata avvicinata dai tre imputati – Osvaldo Antonio Russo (23 anni), Cosimo Marinò (27 anni) e Vito Latagliata (34 anni) – mentre stava rientrando da una serata in discoteca con due amici. Gli indagati avrebbero offerto un passaggio al gruppo, che avrebbe accettato poiché conosceva uno di loro. Dopo aver accompagnato a casa la coppia di amici, anziché proseguire verso l’abitazione della giovane, i tre si sarebbero diretti in una zona di campagna dove, secondo l’accusa, sarebbe avvenuta la violenza.

Successivamente, avrebbero riportato la ragazza nelle vicinanze della sua abitazione, intimandole di non raccontare l’accaduto. La vittima avrebbe immediatamente contattato il fratello, recandosi poi in ospedale dove i medici avrebbero riscontrato i segni della violenza e attivato il protocollo previsto, allertando le forze dell’ordine. Durante gli interrogatori, due degli imputati avrebbero negato le accuse, sostenendo che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente, mentre il terzo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Il processo proseguirebbe con rito abbreviato davanti al Gup Giovanni Caroli. Dopo la requisitoria e la discussione del legale di parte civile Mary Angelini e degli avvocati difensori, la prossima udienza sarebbe fissata per il 2 aprile.