venerdì 26 Settembre 25
CP

A Talsano la presentazione del libro “Ti presento il lupo”

Articoli Correlati

Cent’anni fa nasceva Mario Mazzarino, artefice dello sviluppo del Mezzogiorno

CP -
L'amministrazione comunale ricorderà con un convegno il politico e amministratore che dedicò la sua vita alla crescita economica e sociale del Sud Ricorre oggi il...
Read more

A Massafra torna protagonista il Palio della Mezzaluna

CP -
di Angelo Nasuto Nel corso della ricca serata spazio anche per la presentazione del palio 2025, l’ambito drappo che sarà consegnato al rione vincitore della...
Read more

Massafra, la lotta per i diritti degli operai con lo spettacolo “7 minuti”

CP -
di Angelo Nasuto Il registra Lippolis: “In realtà siamo nella perenne indecisione se provare a cambiare le cose e soprattutto come. E sulla scena poi...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand