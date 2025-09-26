A Talsano la presentazione del libro “Ti presento il lupo”

Evento culturale promosso dal Circolo PD di Talsano con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato

Venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, presso l’Hotel Salina di Taranto, si terrà la presentazione del volume “Ti Presento il Lupo”, opera della dott.ssa Valentina Pierro.

L’iniziativa, promossa dal circolo PD di Talsano, rappresenta un’importante occasione per approfondire tematiche di rilievo sociale e culturale, grazie agli interventi di autorevoli esponenti del panorama associativo, sindacale e istituzionale.

Nel corso dell’incontro, sono previsti i contributi di:

Valentina Pierro — Autrice, Criminologa e Ricercatrice presso il Dipartimento Antimafia

Marianna Melone — Rappresentante ARCI Puglia

Filomena Principale — Segretaria Regionale CGIL Puglia

Giuseppe Lazzaro — ANPI Taranto

Anna Filippetti — Segreteria Provinciale PD

Luana Riso — Consigliera Comunale di Taranto

Stefano Panzano — Consigliere Comunale di Taranto



Porterà i saluti istituzionali il dott. Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione, sottolineando la vicinanza delle istituzioni regionali all’iniziativa.

L’evento sarà ulteriormente arricchito dalla presenza del sig. Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato e fondatore di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, da anni impegnato nella promozione della cultura della legalità e nel contrasto alle mafie. Il suo intervento offrirà una testimonianza preziosa di impegno civile e memoria attiva.

La conduzione e il dialogo con l’autrice saranno affidati al dott. Vincenzo Carriero, giornalista e direttore di Cosmopolismedia, che guiderà il confronto sulle tematiche affrontate nel volume.