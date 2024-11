Amii Stewart e l’Orchestra della Magna Grecia al Teatro Orfeo

Lunedì 18 novembre, il terzo appuntamento della Stagione Eventi Musicali 2024/2025 promette un sold out con la straordinaria artista, reduce da una carriera costellata di successi internazionali

Dopo gli Avion Travel e la violinista Hawijch Elders, lunedì 18 novembre alle 21.00 terzo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. Protagonista Amii Stewart, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Un concerto particolarmente atteso tanto da avviarsi a registrare il terzo “sold out” consecutivo in una Stagione ricca di eventi.

L’iniziativa è organizzata dall’Orchestra Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, e gode del supporto del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura. La stagione beneficia anche della collaborazione di importanti istituzioni locali, tra cui BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine e Varvaglione Vini.

Amii Stewart è un’artista eclettica che ha iniziato la sua carriera come ballerina a Broadway, mentre sviluppava il suo straordinario talento vocale. Con otto milioni di dischi venduti, ha raggiunto le vette delle classifiche mondiali con il celebre brano “Knock on Wood”. Da quel momento, la sua carriera è stata un continuo susseguirsi di successi a livello internazionale, specialmente negli anni ’80 e ’90 in Europa.

Oltre a una prolificità discografica che le è valsa dischi d’oro e nomination ai Grammy Awards, Amii ha prestato la sua voce a colonne sonore celebri, tra cui “Il segreto del Sahara” con il Maestro Ennio Morricone. Ha anche recitato in musical di grande successo come “Jesus Christ Superstar”, “Romanza”, “Lady Day – La vita di Billie Holiday”, “Shakespeare In Jazz” e “La Pietà”, scritto e diretto dal Maestro Nicola Piovani con testo di Vincenzo Cerami. Una delle sue ultime produzioni di successo è “Perfectly Beautiful”. Attualmente, l’artista americana sta collaborando con l’Orchestra della Magna Grecia per sviluppare un nuovo progetto che prevede eventi dal vivo e registrazioni unplugged in studio.