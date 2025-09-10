mercoledì 10 Settembre 25
Angolo della Conversazione 2025, Piotti: “Edizione straordinaria”

A San Giorgio Jonico la seconda edizione del premio “Città delle Tagghjate

La manifestazione si svolgerà venerdì 12 settembre a partire dalle 20.30 Celebrare le giovani eccellenze pugliesi e del territorio e consolidare un progetto più ampio...
Rinvenimento tomba a camera a Manduria

Straordinaria scoperta durante i lavori per la realizzazione di nuovi tronchi fognari condotti da Acquedotto Pugliese In via Scarciglia, nel Comune di Manduria (TA), durante...
Al Museo MArTA la mostra “Rara Avis” dello scultore Antonio Affidato

In esposizione nove sculture in bronzo e pietre preziose "Esistono vari modi di rendere eterna la storia, tramandarne significati e insegnamenti. Come Museo archeologico...
