Angolo della Conversazione 2025, Piotti: “Edizione straordinaria”

Bilancio positivo per l’edizione 2025: oltre cinquemila persone in dodici serate in calendario e ospiti di prestigio

Concluso il cartellone di appuntamenti estivi, allo Yachting Club è tempo di bilanci al culmine di una stagione segnata in particolare dal successo dell’Angolo della Conversazione. “Quella 2025 è stata un’edizione incredibile della nostra rassegna, che ci ha dato enormi soddisfazioni dal punto di visto del successo di pubblico, con oltre cinquemila persone nelle dodici serate in calendario” commenta Gianluca Piotti, titolare dello Yachting Club, ma anche ideatore e deus ex machina dell’Angolo, che aggiunge: “dal punto di vista qualitativo abbiamo portato sul palco personaggi del calibro di Gad Lerner, Al Bano, Pif, Recalcati, Red Canzian, Gianrico Carofiglio, Veneziani, Pinuccio, Decaro, nomi altisonanti che hanno contribuito a rendere affascinante il nostro contenitore culturale estivo. Non è stato semplice organizzare eventi di tale portata, ma grazie anche al supporto dei nostri affezionati partner siamo riusciti a garantire un’altra rassegna di elevata qualità. Tra gli eventi proposti mi è rimasto particolarmente impresso il primo con Gad Lerner ed il mio amico medico e imprenditore palestinese Eyad Abu Assad, che hanno affrontato il tema del dramma di Gaza. È stato un incontro toccante che ha lasciato il segno”.

Gianluca Piotti dà appuntamento a tutti alla prossima estate.

“Non vogliamo affatto fermarci e stiamo già lavorando alla prossima edizione, la 22^, per continuare a stupire i tantissimi amici dell’Angolo. Arrivederci quindi al 2026”.

Ma quella dello Yachting Club è stata una stagione densa di soddisfazioni anche per altri aspetti. Ha avuto un gran successo la nuova Terrazza Kumbala nella splendida location sul mare. Mentre la Y Beach si è confermata tra le mete preferite dai giovani tarantini per la varietà di proposte soprattutto sportive e per il frequentatissimo Barotto. Infine a proposito di giovani il 13 e 14 settembre prossimi, per chiudere la stagione, è in programma allo Yachting Club l’atteso matinée giunto alla XVIII edizione. Start alle 12:00 per una due giorni da vivere tra colori, musica ed energia.