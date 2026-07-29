Cecilia Sala presenta “I Figli dell’odio” a L’Angolo della Conversazione

La giornalista di Chora News presenterà il suo nuovo reportage, un viaggio dentro tre grandi fratture: la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, il collasso dell’Asse della resistenza che ha il suo centro a Teheran. A dialogare con l’autrice, il direttore di CosmoPolismedia Vincenzo Carriero

L’Angolo della Conversazione ospita una delle figure più attuali del giornalismo italiano. Venerdì 31 luglio, alle 21:00, sul palco della Y Beach è attesa Cecilia Sala, giovanissima giornalista di Chora News e inviata di guerra, per quello che rappresenta uno degli appuntamenti più intriganti della rassegna.

Autrice e voce del podcast quotidiano Stories, Cecilia Sala scrive anche per Il Foglio ed ha seguito sul campo le crisi e i conflitti in Iran, Afghanistan, Ucraina, Georgia, Venezuela, Sud Sudan, Israele e nei Territori occupati palestinesi. Nel 2024 ha tenuto una rubrica di esteri nel programma di Massimo Gramellini In altre parole e dal 2025 è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Il 19 dicembre 2024 il suo arresto in Iran mentre lavorava al suo podcast Stories con un visto da giornalista. È rimasta prigioniera nel carcere di Evin fino all’8 gennaio 2025, giorno della sua liberazione, avvenuta dopo un intenso lavoro diplomatico e di intelligence.

All’Angolo della Conversazione presenterà il suo ultimo libro ”I figli dell’odio” il suo nuovo reportage narrativo edito da Mondadori. Un viaggio dentro tre grandi fratture: la radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, il collasso dell’Asse della resistenza che ha il suo centro a Teheran.

Con uno stile vivido e in presa diretta, la giornalista attraversa i check-point, entra nei raid, nelle case dei leader militari, dei sopravvissuti, delle vittime e di chi ha scelto di combattere. In ognuno di questi contesti emerge lo stesso nodo: uno scontro generazionale profondo, che plasma il presente ma resta poco raccontato.

Il libro include interviste a figure centrali: Hossein Kanaani, uno dei fondatori dei pasdaran; Ronen Bergman, giornalista premio Pulitzer, che racconta il fallimento di Israele nel difendersi dal proprio estremismo armato; Imad Abu Awad, analista palestinese, che non crede più né alla diplomazia né alla guerra, e vede una possibilità solo in una guerra civile. Con l’autrice dialogherà Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolisMedia.



