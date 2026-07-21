ICO Magna Grecia, omaggio ai Queen

Orchestra diretta da Piero Romano, arrangiamenti di Roberto Molinelli, canta Magnus Bäcklund. L.A. Chorus diretto da Graziano Leserri. Titoli e classici senza tempo: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “Show Must Go On”, “Innuendo” e altro ancora

Questa sera (martedì 21 luglio) alle 20.30, appuntamento al Mon Rêve Resort con un altro degli eventi del Magna Grecia Festival: “Queen in symphony”. Con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, il Lucania Apulia Chorus diretto da Graziano Leserri e il cantante Magnus Bäcklund. Ingresso: 20euro.

Dopo il brillante avvio con due sold out, prima con “Symphonic Greatest Hits” (Yachting Club) e “Symphonic flamenco” (Relais Histò), riprende il Magna Grecia Festival, che si avvale della direzione artistica del Maestro Piero Romano. E’ lui a firmare la rassegna a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, finanziato con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors.

“Queen in symphony”, insieme una voce rock e un’orchestra per riproporre titoli epici e classici senza tempo del gruppo guidato da una delle più grandi icone del firmamento musicale: Freddie Mercury. Brani che rivivono attraverso la voce di Magnus Bäcklund, celebre in Svezia già nei primi anni Duemila dopo aver partecipato al reality show “Fame Factory” e aver rappresentato la Svezia all’Eurovision Song Contest. A impreziosire il progetto artistico ci sarà il suono dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con gli arrangiamenti di Roberto Molinelli (impegnato in veste di direttore d’orchestra, lunedì a Bisceglie).

Non c’è un solo pezzo della straordinaria formazione britannica, che non possa considerarsi un capolavoro del rock, ognuno rielaborato da uno dei più stretti collaboratori dell’ICO Magna Grecia, in un crescendo di emozioni, ripensando alla vicenda umana e artistica di Freddie Mercury, si diceva, vera icona del suo tempo, così come il resto della band, punto di riferimento musicale e di costume per intere generazioni.

Un concerto travolgente, che propone titoli e classici senza tempo come “Bohemian Rhapsody a “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “Show Must Go On”, proseguendo con “One Vision”, “We Will Rock You”, “I Want It All”, “Innuendo” e altro ancora.

Il tributo ai Queen vede impegnata, inoltre, l’Orchestra ICO Magna Grecia in altri due eventi: ieri sera (lunedì 20 luglio) alle 21.00 al Teatro Mediterraneo di Bisceglie (celebrazione della Bandiera Blu) con la direzione di Roberto Molinelli e domani (mercoledì 22 luglio) alle 20.30 nella Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera.

Fra i prossimi appuntamenti all’interno del Magna Grecia Festival, rassegna promossa dall’Orchestra ICO della Magna Grecia: “L’energia delle note” (Relais Histò, sabato 25 luglio) e “Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno” (Yachting Club, martedì 28 luglio).