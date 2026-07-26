L’Ermetismo e la vertigine della parola moderna

di Rosa Elenia Stravato

Alla scoperta di Giuseppe Ungaretti: vita di un uomo che ha vestito la poesia e l’ha restituita all’immortalità

Nell’orizzonte letterario del Novecento europeo, la figura di Giuseppe Ungaretti (1888–1970) rappresenta un punto di svolta radicale, una deflagrazione formale e semantica capace di ridefinire lo statuto stesso della lirica occidentale. L’esperienza ungarettiana non si configura come una semplice evoluzione delle strutture poetiche ottocentesche, bensì come una frattura epistemologica: la poesia si spoglia dell’eloquenza classica e del decorativismo tardo-romantico per farsi assoluto formale, indagine ontologica e, paradossalmente, testimonianza storica immediata. Adottando una prospettiva critica e accademica, è possibile cogliere la straordinaria modernità delle sue parole, capaci ancora oggi di interpellare l’uomo contemporaneo sulla complessità del proprio statuto esistenziale.

Il nucleo fondante della rivoluzione ungarettiana, inaugurata con Il porto sepolto (1916) e confluita successivamente ne L’Allegria, risiede nella scomposizione del continuum lineare del verso tradizionale. Ungaretti frantuma l’endecasillabo, isola i singoli lessemi e introduce il cosiddetto “versicolo”. Questo processo di scarnificazione risponde a un’esigenza non meramente formale, ma teoretica. Lo spazio bianco cessa di essere un vuoto inerte e diventa silenzio significante, un vuoto cosmico entro cui la parola risuona con la violenza di un’epifania.

La parola diventa atomo, isolata dall’architettura sintattica convenzionale, la parola viene caricata di una tensione semantica assoluta, recuperando una purezza primordiale e quasi sacrale; sulla scorta della lezione del Simbolismo francese (da Mallarmé a Valéry), Ungaretti liquida la logica discorsiva a favore dell’analogia fulminea, capace di legare elementi distanti senza mediazioni logiche, azzerando il tempo del ragionamento per privilegiare l’intuizione pura.

Se la critica coeva ha spesso teso a rinchiudere Ungaretti nell’alveo dell’Ermetismo — di cui rimane capostipite ideale —, l’analisi accademica contemporanea ne evidenzia il profondo radicamento nella contingenza storica. La modernità di Ungaretti risiede nella capacità di trasformare l’evento bellico della Prima Guerra Mondiale non in una narrazione eroica o ideologica, ma in un’esperienza limite della coscienza.



La trincea diventa lo spazio filosofico in cui l’io lirico si scopre ridotto alla sua nudità biologica ed esistenziale. In componimenti celeberrimi come Veglia o Fratelli, il trauma collettivo viene sublimato attraverso una lingua essenziale che rifiuta la retorica nazionalistica del tempo.

La vicinanza costante alla morte genera, per contrasto, una disperata e vitale riscoperta dell’alterità: la fragilità dell’uomo si traduce in un sentimento di fratellanza universale, sradicato da qualsiasi dottrina e fondato unicamente sulla condivisione del dolore. La parabola intellettuale di Ungaretti non si esaurisce nella fase d’avanguardia dell’Allegria. Con la pubblicazione di Sentimento del Tempo (1933), il poeta compie una svolta metodologica che ne ribadisce la statura critica: il “ritorno all’ordine” e il recupero delle strutture metriche tradizionali (l’endecasillabo e il settenario).



Tuttavia, questo ritorno non è un ripiegamento reazionario, bensì una reinterpretazione moderna della grande tradizione barocca e petrarchesca. Ungaretti indaga la storicità della parola e il peso del tempo, confrontandosi con la memoria culturale dell’Occidente e con la vertigine del sacro. La paratassi sincopata degli esordi cede il passo a una sintassi complessa, avvolgente, dove il linguaggio si fa cattedrale di ombre, specchio della crisi spirituale e del senso di transitorietà che caratterizzano il primo dopoguerra. La nostra vita è contraddistinta dall’ipertrofia comunicativa, dal rumore di fondo dei media e dalla mercificazione del linguaggio, e – dunque- la lezione di Ungaretti acquisisce una funzione quasi profetica.

La sua “estetica del segreto” ci ricorda che la parola autentica è quella che scaturisce dal silenzio e che esige rigore, sottrazione e responsabilità. Come egli, infatti, sottolineava: “La poesia è poesia quando porta in sé un segreto”.

L’attualità di Ungaretti risiede nell’aver compreso che la letteratura non deve descrivere il mondo, ma deve “scavare” nella realtà per metterne a nudo le strutture profonde. Le sue parole, tese tra l’abisso del nulla e l’ardore della vita, rimangono strumenti indispensabili per decifrare l’inquietudine e la perenne ricerca di senso dell’uomo moderno.