CosmoPolismedia al Festival del Podcasting con le inchieste di Raffaella Fanelli

‘L’omicidio di Sarah Scazzi’ e ‘Storie Nere – Piazza Fontana’ partecipano nella sezione podcast emergenti della manifestazione giunta alla sua decima edizione

Con “L’omicidio di Sarah Scazzi” e “Storie Nere – Piazza Fontana”, realizzati dalla giornalista Raffaella Fanelli, CosmoPolismedia parteciperà come podcast emergente all’edizione 2025 del Festival del Podcasting che si terrà a Milano dal 20 settembre al 4 ottobre.

L’evento, giunto alla sua decima edizione, riunisce ogni anno editori, podcaster, brand e appassionati da tutta Italia per condividere ispirazioni, idee e strategie con l’obiettivo di fare networking con i protagonisti del cambiamento della comunicazione.

Tanti gli eventi che animeranno la manifestazione seminari, workshop e incontri con esperti e podcaster professionisti. Tra gli ospiti che saliranno sul palco del Festival del Podcasting James Cridland (Editor of Podnews), Flavia Di Mauro (Consulente marketing per Steady Media), John Pedeferri (Autore podcast per SkyTG24) e Alice Pari (Responsabile comunicazione Fondazione Cetacea).