Le favole di Ibsen incontrano la musica: un viaggio tra cultura nordica e meridionale

Domenica 23 febbraio alla biblioteca Acclavio si terrà il Family concert con l’Orchestra della Magna Grecia

Un ponte musicale tra le atmosfere nordiche di Ibsen e le tradizioni di Puglia e Basilicata: questo il tema del Family concert in programma domenica 23 febbraio alle 17.30 presso la biblioteca Acclavio di Taranto. Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, che si esibirà insieme all’attore e musicista Giorgio Consoli.

Lo spettacolo, che unisce musica e narrazione, proporrà un repertorio raffinato che spazia da Grieg a Walton, passando per Rutter, Herbert e Wilson. Tra i brani in programma spiccano “La morte di Aase” dal Peer Gynt di Grieg e due pezzi tratti dall’Enrico V di Walton, creando un’atmosfera che ben si sposa con le narrazioni di Ibsen e con il patrimonio favolistico del Sud Italia.

Giorgio Consoli, tarantino classe 1980, metterà a disposizione la sua duplice esperienza di attore e musicista per dare voce alle storie, creando un dialogo suggestivo con l’orchestra. La sua presenza garantirà quel ponte narrativo necessario per guidare il pubblico attraverso questo viaggio musicale e letterario.

L’iniziativa, che rientra nella programmazione dell’Orchestra della Magna Grecia, è realizzata con il sostegno del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede dell’Orchestra Magna Grecia, in Via Ciro Giovinazzi 28, o contattare il numero 392 9199935.