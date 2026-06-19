L’anestetica della forma

di Rosa Elenia Stravato

Storia, evoluzione e contemporaneità del tabù dell’imperfezione

Uno dei tempi più discussi, dalle piazze ai talk show, è spesso quello riferito al concetto di “imperfezione”. Lo so, la percepite anche voi l’aria un po’ più tagliente quando questa parola bussa alla nostra porta. È innegabile. Ne siamo quasi spaventati. Appare evidente che essa sia un costrutto socioculturale, inteso come il rifiuto sistematico della fallibilità, dell’asimmetria e del decadimento biologico o materiale.

Il tabù dell’imperfezione affonda le sue radici concettuali nell’Occidente classico, dove l’armonia formale assumeva una valenza non solo estetica, ma squisitamente ontologica e morale. Nella Grecia del V secolo a.C., il concetto di perfezione sanciva l’indissolubile legame tra la bellezza esteriore — intesa come simmetria, proporzione e assenza di difetti — e la virtù etica. Policleto, nel suo celebre Canone, tentò di ridurre la bellezza a un rigoroso sistema di rapporti matematici. In questo quadro, l’anomalia fisica, la sproporzione o l’incompiutezza non erano considerate semplici varianti del reale, ma deviazioni dall’ordine cosmico, marchi d’infamia o punizioni divine.

Esistevano tuttavia importanti eccezioni filosofico-culturali al di fuori del paradigma eurocentrico. Nella tradizione giapponese, ad esempio, si sviluppò il concetto di Wabi-Sabi, un approccio estetico fondato sull’accoglimento della transitorietà e dell’imperfezione. Pratiche come il Kintsugi — l’arte di riparare la ceramica frantumata con l’oro — elevavano la ferita e la rottura a elementi di pregio storico e spirituale, ribaltando l’assioma occidentale che identificava il difetto con la perdita di valore.

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale e la nascita del capitalismo maturo, il tabù dell’imperfezione subisce una radicale transizione: da categoria metafisica a imperativo economico. La produzione in serie richiede l’eliminazione sistematica del difetto per garantire l’intercambiabilità delle merci e l’efficienza della filiera. L’errore diventa sinonimo di scarto, di perdita finanziaria. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, questa logica industriale viene applicata al corpo umano attraverso la nascita della biopolitica e dell’eugenetica (Francis Galton). La deviazione dalla “norma” statistica viene medicalizzata e psichiatrizzata. L’imperfezione non è più solo una colpa morale, ma un’inefficienza biologica che minaccia la produttività della nazione.

La sociologia dei consumi del secondo Novecento (da Jean Baudrillard a Zygmunt Bauman) ha ampiamente dimostrato come il mercato abbia progressivamente colonizzato il corpo umano, trasformandolo nella merce perfetta per eccellenza. L’industria cosmetica, farmaceutica e della chirurgia estetica hanno prosperato ridefinendo i normali processi biologici (invecchiamento, asimmetrie, adiposità) come “patologie” da eradicare.

Nella contemporaneità digitale, il tabù dell’imperfezione ha raggiunto il suo apice interpretativo attraverso la smaterializzazione dell’identità. L’ecosistema dei social media e la proliferazione di filtri basati sull’intelligenza artificiale hanno generato una vera e propria anestetica della forma. L’individuo ipermoderno non si confronta più con modelli ideali distanti -le celebrità del cinema o della moda-, ma con il proprio simulacro digitale emendato da ogni imperfezione cutanea o volumetrica.

Questo fenomeno, descritto in letteratura medica come “Snapchat Dysmorphia”, evidenzia il cortocircuito identitario in cui il soggetto rifiuta la propria materialità biologica poiché incapace di allinearsi alla perfezione geometrica del proprio avatar. L’errore, la sbavatura e il tempo che scorre vengono espulsi dal feed algoritmico, il quale premia l’omogeneità visiva. L’imperfezione diventa così l’ultimo vero tabù della società occidentale: un elemento osceno (nel senso etimologico di ob-scaenum, fuori dalla scena) che deve essere nascosto per non interrompere il flusso della performance sociale.

In reazione a questa spinta verso l’omologazione speculare, negli ultimi anni sono emersi movimenti di resistenza critica che tentano di risignificare l’errore. La corrente della Body Positivity, la riscoperta dell’artigianato non seriale e l’introduzione deliberata di “glitch” o imperfezioni nella digital art rappresentano tentativi di scardinare l’egemonia della perfezione coatta. Tuttavia, come spesso evidenziato dalla sociologia critica, il mercato dimostra una straordinaria capacità di cooptazione: l’imperfezione stessa viene talvolta estetizzata, brandizzata e trasformata in un nuovo canone di consumo -la “perfezione dell’imperfetto”-, vanificando in parte la sua carica eversiva.

L’analisi storica dimostra che il tabù dell’imperfezione è uno strumento di controllo biopolitico ed economico volto a negare la vulnerabilità intrinseca della condizione umana. Se la perfezione persegue l’immobilità della forma pura, l’imperfezione è la traccia stessa del movimento, della biografia e della storicità dei corpi e degli oggetti.

Riscattare l’errore dal tabù non significa compiere una sterile apologia del difetto, bensì riconoscere la fallibilità e il limite come coordinate fondamentali per l’autenticità dell’esperienza esistenziale e relazionale. Solo attraverso l’accettazione della frattura — sia essa sulla superficie di un vaso di ceramica o sulla pelle di un individuo — la società ipermoderna potrà emanciparsi dalla tirannia di un’ideale geometrico che, nel tentativo di eliminare lo scarto, rischia di eliminare l’umano.