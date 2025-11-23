domenica 23 Novembre 25
La Puglia che accende la cultura

L’incanto di una nota che non svanisce nemmeno al suo ultimo appuntamento

CP -
di Rosa Elenia Stravato Addio a Ornella Vanoni, la signora del canto e dell’ironia che ha attraversato un secolo di musica italiana Nel silenzio improvviso...
Le ali di tre farfalle spezzate dalla ferocia di “un piccolo uomo”

CP -
di Rosa Surico Dalla Repubblica Domenicana una storia di violenza e brutalità. L' Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17...
Le stelle gemelle che non smettono di brillare

CP -
di Rosa Elenia Stravato Ricordando le Kessler, icone intramontabili della danza, dello spettacolo e della televisione europea Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono state...
