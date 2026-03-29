La scena e il cervello: drammaturgie della mente tra arte e scienza

Di Rosa Elenia Stravato

Intersezioni tra teatro e neuroscienze nella comprensione dei processi cognitivi, emotivi e relazionali

Il rapporto tra teatro e neuroscienze rappresenta oggi un ambito di ricerca interdisciplinare in forte espansione, in cui linguaggi apparentemente distanti – quello artistico e quello scientifico – convergono nell’analisi dei processi cognitivi ed emotivi che caratterizzano l’esperienza umana. Il teatro, inteso come pratica performativa e spazio di relazione, si configura infatti come un laboratorio privilegiato per osservare il funzionamento della mente, sia dal punto di vista dell’attore sia da quello dello spettatore. Dal punto di vista neuroscientifico, uno dei concetti chiave per comprendere tale intersezione è quello dei neuroni specchio, scoperti negli anni Novanta dal gruppo di ricerca guidato da Giacomo Rizzolatti.

Questi neuroni si attivano sia quando un individuo compie un’azione sia quando osserva un altro individuo compiere la stessa azione, suggerendo una base biologica per fenomeni quali l’empatia, l’imitazione e la comprensione intenzionale. In ambito teatrale, tale meccanismo contribuisce a spiegare la partecipazione emotiva dello spettatore: assistere a una performance non è un atto passivo, ma implica un coinvolgimento corporeo e cognitivo che si traduce in una sorta di “simulazione incarnata” delle azioni e delle emozioni rappresentate in scena. A questa prospettiva si affianca il contributo delle neuroscienze affettive, che studiano i correlati neurali delle emozioni. Il teatro, da sempre centrato sulla rappresentazione dei conflitti e delle passioni umane, offre un contesto ideale per osservare come le emozioni vengano generate, modulate e condivise. Le dinamiche di attenzione, memoria e anticipazione narrativa attivate durante la fruizione teatrale coinvolgono diverse aree cerebrali, tra cui il sistema limbico e la corteccia prefrontale, evidenziando la complessità dell’esperienza estetica.

Tuttavia, il dialogo tra teatro e scienza non è un fenomeno esclusivamente contemporaneo. Già Aristotele, nella Poetica, individuava nella tragedia un dispositivo capace di suscitare e al contempo purificare emozioni come la pietà e il timore, attraverso il processo della catarsi. Pur in assenza di un lessico neuroscientifico, tale intuizione può essere riletta oggi alla luce delle conoscenze sui meccanismi di regolazione emotiva. Nel Novecento, autori e teorici del teatro hanno ulteriormente approfondito la dimensione “psicofisica” dell’attore. Konstantin Stanislavskij, ad esempio, ha elaborato un sistema basato sull’unità di mente e corpo, sottolineando l’importanza della memoria emotiva e dell’immedesimazione nel processo creativo. Le sue riflessioni trovano oggi riscontro nelle ricerche neuroscientifiche sulla relazione tra esperienza vissuta, attivazione emotiva e espressione corporea. Analogamente, Jerzy Grotowski ha concepito il teatro come un atto di verità che coinvolge l’intero organismo dell’attore, spingendolo verso una forma di “auto-rivelazione” che supera la dimensione puramente tecnica. Il suo “teatro povero” può essere interpretato, in chiave contemporanea, come una pratica che intensifica i processi di consapevolezza corporea e di integrazione tra sistemi sensoriali e motori.

Anche Eugenio Barba, con il concetto di “antropologia teatrale”, ha contribuito a evidenziare le costanti biologiche e culturali che sottendono il comportamento scenico, aprendo un dialogo implicito con le scienze cognitive. In questa prospettiva, il teatro diventa uno strumento per indagare le modalità attraverso cui il corpo umano organizza il movimento, l’energia e l’attenzione in contesti performativi. Dal punto di vista dello spettatore, il teatro si configura come un’esperienza immersiva che attiva simultaneamente percezione, emozione e interpretazione. Le neuroscienze cognitive hanno mostrato come la comprensione di una narrazione scenica implichi la costruzione di modelli mentali complessi, in cui si intrecciano processi di inferenza, empatia e previsione. La dimensione collettiva della fruizione teatrale, inoltre, introduce un ulteriore livello di analisi: la condivisione dello spazio e del tempo con altri spettatori può amplificare le risposte emotive, generando fenomeni di sincronizzazione interpersonale.

Dunque, il rapporto tra teatro e neuroscienze non si limita a una semplice applicazione di modelli scientifici a un ambito artistico, ma configura un dialogo reciproco in cui ciascun campo contribuisce ad arricchire l’altro. Il teatro offre alle neuroscienze un terreno concreto e complesso per osservare la mente in azione, mentre le neuroscienze forniscono strumenti teorici e metodologici per comprendere più a fondo i processi che rendono l’esperienza teatrale così profondamente umana. In questo intreccio, la scena si rivela non solo come luogo di rappresentazione, ma come spazio di conoscenza, in cui il cervello e l’immaginazione si incontrano e si trasformano reciprocamente.