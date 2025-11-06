La sottile arte della menzogna

di Rosa Elenia Stravato

Con La bugia dell’orchidea, Donato Carrisi conferma il suo ruolo di autore simbolo del thriller moderno: un narratore che trasforma il male in specchio dell’animo umano

C’è un momento, nel panorama letterario contemporaneo, in cui il confine tra intrattenimento e letteratura sembra dissolversi: è quello in cui compare il nome di Donato Carrisi. Nato a Martina Franca nel 1973, giurista di formazione e narratore per vocazione, Carrisi è oggi una delle voci più riconoscibili e apprezzate del thriller psicologico.

Il suo percorso, che attraversa con coerenza i territori della scrittura, del cinema e della sceneggiatura, lo ha consacrato non solo come autore di best seller internazionali, ma come raffinato architetto dell’enigma e dell’animo umano. Maestro del thriller psicologico, Carrisi fonde precisione narrativa e inquietudine morale in un nuovo romanzo dove ogni certezza è un inganno.

Occorre ricordare che, in Italia, il genere thriller ha conosciuto una lenta ma costante evoluzione, passando dal “giallo all’italiana” degli anni Sessanta e Settanta — legato alla tradizione investigativa e al noir cinematografico — a forme più complesse e psicologiche negli ultimi decenni.

Autori come Giorgio Faletti, Carlo Lucarelli e Giancarlo De Cataldo hanno aperto la strada a una narrativa del mistero capace di intrecciare tensione, introspezione e critica sociale. In questo panorama, Donato Carrisi rappresenta un punto di svolta: ha portato il thriller italiano su un piano internazionale, fondendo il rigore del racconto poliziesco con la profondità del romanzo psicologico e la potenza del mito. Il risultato è un genere ormai maturo, in cui il male non è solo un enigma da risolvere, ma un territorio da esplorare.

Dal folgorante esordio con “Il suggeritore” — romanzo che lo ha proiettato sulla scena mondiale — fino a opere come “Il tribunale delle anime”, “La ragazza nella nebbia” di cui, oltretutto, ha curato la regia ed è approdato al cinema e “L’ipotesi del male”; Carrisi ha costruito un universo narrativo coerente, oscuro e magnetico, dove la verità è sempre un passo più in là, e la giustizia non coincide mai con la logica apparente. La sua scrittura, calibrata e visiva, unisce la tensione del giallo classico alla profondità psicologica del dramma contemporaneo. Uno stile, si direbbe, che si distingue per la sua capacità di fondere il rigore dell’indagine con la profondità psicologica del romanzo d’autore.

La sua scrittura è chirurgica, misurata, ma al tempo stesso intrisa di inquietudine. Carrisi costruisce trame complesse con la precisione di un orologiaio e l’eleganza di chi conosce i silenzi della mente umana. In questo, rievoca la tensione mentale di Thomas Harris, autore de Il silenzio degli innocenti, e la densità atmosferica di Gillian Flynn in Gone Girl: come loro, Carrisi non si accontenta di risolvere un mistero, ma indaga il buio interiore che lo genera. Dalla scuola di Harlan Coben eredita il ritmo narrativo e l’arte del colpo di scena; da quella di Jo Nesbø, l’ambiguità morale dei personaggi e la capacità di rendere il male quasi familiare. Tuttavia, ciò che rende Carrisi unico è il gusto per la parola precisa, un’attenzione al dettaglio che diventa simbolo, e una costante riflessione sul confine — fragile e umano — tra colpa e innocenza.

Ora, l’attesa si rinnova. L’11 novembre esce, per Longanesi, “La bugia dell’orchidea”, un romanzo che promette di condurre il lettore ancora una volta nel territorio ambiguo della verità, là dove la mente si fa labirinto e la realtà si disgrega sotto il peso del sospetto. L’alba di un’estate: l’aria immobile della campagna, i campi che odorano di terra e silenzio, il frinire dei grilli che accompagna il lento arretrare del buio. In mezzo al nulla, un casale rosso. Davanti, biciclette da bambini abbandonate sulla ghiaia, giocattoli, panni stesi al sole, galline che razzolano, un moscone che ronza sul bordo di un secchio. Tutto è quiete. Poi, un urlo. Un solo, terribile urlo.

La famiglia C. viveva lì: due genitori amorevoli, tre figli piccoli, una felicità apparentemente inossidabile. Ma quella notte d’agosto qualcosa di mostruoso è accaduto, e del quadro familiare non resta che un sopravvissuto. Tutto sembra chiaro, ogni dettaglio combacia, ogni indizio converge in un’unica direzione. È un delitto limpido, quasi troppo. Eppure, come spesso accade nei mondi di Carrisi, la verità più plausibile è solo il primo strato di un inganno più profondo.

“La bugia dell’orchidea” non è semplicemente un thriller: è una trappola narrativa, un meccanismo di precisione che riflette sul potere della menzogna e sul prezzo della conoscenza. Perché, come suggerisce l’autore, questo libro ha un segreto. Chi lo scrive, chi lo legge, chi lo comprende — tutti, alla fine, porteranno con sé qualcosa di taciuto, di indicibile. Donato Carrisi torna così a ricordarci che il mistero più grande non è mai nel delitto, ma nell’animo umano. E che, spesso, la verità è solo la più sottile delle bugie.