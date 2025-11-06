giovedì 6 Novembre 25
La sottile arte della menzogna

Articoli Correlati

Pier Paolo Pasolini: la voce universale che amò il Sud

di Rosa Elenia Stravato Dalla purezza contadina del Salento al fumo siderurgico di Taranto, Pasolini trasformò il Mezzogiorno in un poema di luce e...
Due notti che accendono bellezza

di Rosa Elenia Stravato Vicoli che rincorrono echi, corpi, mondi e materie: la “Notte della cultura Barocca” di Martina Franca Il centro storico di Martina Franca,...
Dal Cimitero di San Brunone, il più napoletano dei Tarantini: Mario Costa

di Rosa Surico Per 5 milioni di persone nel mondo esiste il turismo funerario Tombe,epitaffi, lapidi, monumenti, giardini. L' arte funeraria si intreccia all' architettura in...
