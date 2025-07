L’Angolo della Conversazione: Rizzo presenta la sua ‘fuga dalla democrazia’

Il giornalista racconta nel suo nuovo libro, edito da Solferino, una distopia politica inquietantemente vicina alla realtà. A moderare l’incontro il direttore di CosmoPolismedia Vincenzo Carriero

Sta entrando ormai nel vivo la 21^ edizione della rassegna “L’Angolo della Conversazione” dello Yachting Club. Dopo il successo, anche di pubblico, per i due appuntamenti con Gad Lerner e Al Bano, mercoledì 9 luglio, alle 21:00, è in programma l’incontro con Sergio Rizzo, giornalista, saggista e politico.

Rizzo è editorialista di “Repubblica”, ma è stato inviato e editorialista del “Corriere della Sera”, dopo aver lavorato a “Milano Finanza”, al “Mondo” e al “Giornale”. All’Angolo della Conversazione presenterà il suo ultimo libro dal titolo “2027. Fuga dalla democrazia” edito da Solferino, una distopia politica inquietantemente vicina alla realtà. Sul palco con l’autore dialogherà il direttore di CosmoPolismedia, Vincenzo Carriero.

Elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile (ma verosimile) devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile quando il premier eletto dal popolo –leader decisionista di una coalizione di destra– sembra svanire nel nulla. Mentre la magistratura indaga su una misteriosa serie di attentati, l’economia crolla e l’Unione Europea guarda con inorridita preoccupazione all’Italia: la Penisola è vittima di una escalation che la rende una democratura passatista e xenofoba e prendono piede le voci di complotti internazionali. A rovesciare le sorti potrebbe essere l’eroico gesto di un capitano della guardia costiera, immigrato albanese naturalizzato: un uomo d’ordine in crisi di coscienza. Un ritratto ironico della politica italiana, uno specchio deformante delle sue pulsioni più profonde e un lucido avvertimento su ciò che potremmo diventare: questo libro ci spiega che la fantapolitica non è poi così lontana come sembra.